واصل السائق السعودي راكان الراشد تألقه في رياضة المحركات بحصوله على المركز الثاني في رالي عُمان الدولي 2025، الذي يُعد الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC).

ويُعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة تعزز طموح الراشد للمنافسة على لقب البطولة الموسم الحالي، إلى جانب إبراز التقدم المستمر لرياضة الراليات في المملكة، ويمتلك الراشد خبرة تمتد لأكثر من 13 عامًا في عالم السباقات، إذ شارك في 37 سباقًا دوليًا في 9 دول مختلفة، محققًا العديد من الإنجازات البارزة.

وفي تصريح عقب السباق، قال الراشد: «أحمد الله على هذا الإنجاز، خصوصا بعد غياب طويل عن المشاركة في رالي عُمان، وأعتبره انطلاقة مميزة لمشواري في بطولة الشرق الأوسط 2025، وكانت الجولة الأولى فرصة لتجربة التضاريس وضبط إعدادات السيارة، لكنها انتهت بنتيجة رائعة بتحقيقي المركز الثاني، وأتطلع الآن إلى الجولة القادمة في قطر لرفع راية المملكة مجددًا على منصات التتويج».

يأتي هذا الفوز في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات في مايو القادم، إضافة إلى الجولة النهائية من بطولة العالم للراليات (WRC) في ديسمبر القادم، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة المحركات.