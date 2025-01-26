عزز فريق النصر صدارته للدوري الممتاز للسيدات بعد نهاية الجولة الـ12، متربعًا على القمة برصيد 36 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه الأهلي، الذي حل ثانيًا برصيد 28 نقطة.

وشهدت مباريات الجولة استمرار تألق النصر بعد تحقيقه 12 انتصارًا من أصل 12 مباراة، مع تسجيل 48 هدفًا واستقبال 11 فقط، ليحافظ على سجله المثالي بدون أي تعادل أو خسارة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الشباب بـ24 نقطة، فيما احتل الهلال المركز الرابع بـ22 نقطة بعد أداء مميز خلال المباريات الأخيرة.

ويشهد الدوري تنافسًا قويًا في منتصف الترتيب بين القادسية والعلا والاتحاد، بينما يواجه الأمل والترجي تحديات كبيرة في قاع الترتيب.

وكان فريق الشباب واصل تألقه في الدوري، محققًا انتصارًا ثمينًا على الأهلي بنتيجة 2-1 في قمة الجولة الـ12، وافتتحت ناتاشا أندينوفا التسجيل للفريق الشبابي من ركلة حرة رائعة، قبل أن تعادل أليس كوزي للفريق الأهلاوي بلمسة فنية رائعة، إلا أن الشباب حسم اللقاء بهدف قاتل سجلته عبير صبري منح فريقها النقاط الثلاث.

وفي مباراة أخرى، فرض الهلال سيطرته على الترجي بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع. افتتحت جيسيكا التسجيل مبكرًا، تلتها البندري الهوساوي بهدفين متتاليين، لتؤكد تفوق الهلال وتمنحه فوزًا مستحقًا.