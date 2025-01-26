تتواصل لقاءات القوة والندية لدوري روشن السعودي بإقامة ثلاث مواجهات مساء اليوم (الأحد)، إذ يستضيف التعاون نظيره العروبة الساعة 6:20 مساء، ويلتقي الأهلي بضيفه الرياض الساعة 6:45 مساء، ويواجه النصر فريق الفتح الساعة 8:00 مساءً.على ملعبه وبين جماهيره يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه العروبة بحثاً عن النقاط الثلاث والعودة مجدداً للمنافسة على مراكز المقدمة؛ إذ يحتل المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 6 انتصارات و4 تعادلات و6 خسائر، وله من الأهداف 18 وعليه 16 هدفاً، فيما يطمح العروبة للخروج بنتيجة إيجابية للهروب من مراكز الهبوط؛ إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 13 نقطة حصدها من 4 انتصارات وتعادل و11 خسارة، وله من الأهداف 11 وعليه 35 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، يسعى فريق الأهلي لمواصلة انتفاضته وتحقيق 3 نقاط جديدة للمنافسة على مراكز المقدمة؛ إذ يحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعها من 9 انتصارات وتعادلين و5 خسائر، وله من الأهداف 25 وعليه 15 هدفاً، فيما يطمح الرياض لمواصلة نتائجه الإيجابية والظفر بالنقاط الثلاث للقفز للمراكز المتقدمة؛ إذ يحتل المركز السابع برصيد 25 نقطة جمعها من 7 انتصارات و4 تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 20 وعليه مثلها.وعلى استاد الأول بارك بالرياض، يدخل فريق النصر لقاءه أمام ضيفه الفتح بحثاً عن نقاط اللقاء الثلاث لمواصلة مطاردته لصدارة الدوري؛ إذ يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة حصدها من 9 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 32 وعليه 15 هدفاً، فيما يطمح الفتح لمواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي والثالث له في الدوري ليقلص الفارق بينه وبين منافسيه على الهروب من مراكز الخطر؛ إذ يحتل المركز الـ18 والأخير برصيد 9 نقاط حصدها من انتصارين و3 تعادلات و11 خسارة، وله من الأهداف 14 وعليه 36 هدفاً.