تنطلق، يوم الجمعة المقبلة، منافسات الجولة الـ12 من الدوري الممتاز للسيدات، إذ تشهد الجولة أربع مواجهات مثيرة تستقطب أنظار عشاق كرة القدم النسائية، وتفتتح الجولة بمباراتين يوم الجمعة، إذ يلتقي نادي الأمل مع النصر على ملعب نادي النصر بالرياض عند الساعة 15:35، بينما يستضيف فريق الهمم الشرقية نادي شعلة الشرقية على ملعب نادي النهضة بالدمام عند الساعة 18:20. أما في القمة المرتقبة، فيواجه الاتحاد نادي العلا على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة عند الساعة 20:00.وتستكمل الجولة يوم السبت بمباراتين، إذ يلتقي فريق الرياض مع الهلال على ملعب كلية العناية الطبية بالرياض في تمام الساعة 15:35، ويختتم الأهلي مواجهات الجولة بلقاء الشباب على ملعب النادي الأهلي بجدة عند الساعة 20:00.الجولة تحمل في طياتها إثارة كبيرة مع تقارب المستويات وسعي الفرق لتحقيق الانتصارات لتعزيز موقعها في جدول الترتيب. وستُبث المباريات عبر قنوات SSC ومنصة "شاهد"، مع توفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للدوري الممتاز للسيدات.جولة تعد بالكثير، وقمة الاتحاد والعلا تسلط الضوء على منافسة قوية بين الطموح والخبرة.