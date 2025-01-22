لم تكن ليلة عادية لجماهير فريق برشلونة، التي شاهدت فريقها، مساء أمس الثلاثاء، يعيد لها الذكريات الجميلة في ليالي الأبطال في أمسية كروية مثيرة، إذ نجح الفريق الإسباني في تحقيق ريمونتادا مذهلة بعدما قلب الطاولة على خصمه بنفيكا البرتغالي على ملعبه «دا لوز» خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال أوروبا، واستعاد الفريق الكتالوني بهذه المباراة شيئًا من بريقه الذي اشتهر به عبر التاريخ.برشلونة، الذي عانى في الفترة الأخيرة من ظروف صعبة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك الأزمات المالية الحادة التي أجبرته على اتخاذ قرارات تقشفية والاستغناء عن بعض من نجومه البارزين، وعدم القدرة على تسجيل اللاعبين في بعض الأحيان، وتراجع نتائجه في الدوري الإسباني، تمكن لاعبوه من إظهار الروح القتالية التي لطالما ميزته، وبدأ المباراة بشكل سيئ وأخطاء فردية كادت تكلفه نقاط اللقاء والتراجع في الترتيب العام للبطولة التي يتنافس مع ليفربول الإنجليزي على صدارتها بالنظام الجديد، لكنْ اللاعبون أثبتوا أن الإصرار يمكن أن يتغلب على أصعب الظروف.هذه المواجهة التاريخية التي قلب فيها برشلونة خسارته من أربعة أهداف لهدفين إلى خمسة أهداف لأربعة لمنافسه البرتغالي في الثواني الأخيرة، ذكرت الجماهير بتلك الريمونتادا الشهيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، عندما قلب برشلونة تأخره بأربعة أهداف إلى انتصار ساحق بستة أهداف، مؤكدين أن الفريق الكتالوني لا يعرف المستحيل.برشلونة الحالي، برغم مشاكله، أثبت أن لديه القدرة على العودة والصمود، فبفضل تكتيكات ودهاء المدرب الألماني هانز فليك وتحفيز اللاعبين، يواصل الفريق الإسباني انتصاراته في ليالي الأبطال، مما يعزز الآمال بأن الفريق سيواصل رحلته نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والمنافسة على اللقب الأوروبي.