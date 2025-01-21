شهر يناير.. يبتسم لنادي الشباب.. وعقدة للاتحاد.. هكذا تقول لغة الإحصاءات والأرقام من خلال المواجهات الـ16 التي التقيا طيلة تاريخهما، حيث كان لليوث النصيب الأكبر من خلال عدد الانتصارات المتتالية التي حققها الشباب والتي يصل عددها إلى 6 مقابل انتصارين للنمور، فيما تعادلا سلبياً وإيجابياً 4 لكل منهما.
إنفوغرافيك مواجهات الفريقين:
لعب: 16
فوز الاتحاد: 2
انتصار الشباب: 6
تعادلا سلبياً: 4
تعادلا إيجابياً: 4
4/1/1980
الدوري الممتاز
الشباب والاتحاد.. 0 – 0
13/1/1981
الدوري الممتاز
الشباب والاتحاد.. 2-2
الدوري الممتاز
27/1/1983
الشباب والاتحاد.. 2-0
الدوري الممتاز
18/1-1985
الاتحاد والشباب.. 0-1
الدوري الممتاز
17/1/1988
الاتحاد والشباب.. 0-0
الدوري الممتاز
2/1/1991
الشباب والاتحاد.. 3-1
الدوري الممتاز
28/1/1993
الاتحاد والشباب.. 1-1
الدوري الممتاز
2/1/1995
الشباب والاتحاد.. 0-0
الدوري الممتاز
4/1/1996
الشباب والاتحاد.. 2-1
الدوري الممتاز
24/1/1997
الشباب والاتحاد.. 2-0
الدوري الممتاز
21/1/1999
الاتحاد والشباب.. 2-1
الدوري الممتاز
27/1/2006
الشباب والاتحاد.. 1-1
دوري المحترفين السعودي
28/1/2009
الشباب والاتحاد.. 0-4
دوري زين للمحترفين
28/1/2010
الاتحاد والشباب.. 1-2
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
29/1/2019
الاتحاد والشباب.. 0-0
دوري روشن السعودي
9/1/2023
الشباب والاتحاد.. 1-1
إنفوغرافيك مواجهات الفريقين:
لعب: 16
فوز الاتحاد: 2
انتصار الشباب: 6
تعادلا سلبياً: 4
تعادلا إيجابياً: 4
4/1/1980
الدوري الممتاز
الشباب والاتحاد.. 0 – 0
13/1/1981
الدوري الممتاز
الشباب والاتحاد.. 2-2
الدوري الممتاز
27/1/1983
الشباب والاتحاد.. 2-0
الدوري الممتاز
18/1-1985
الاتحاد والشباب.. 0-1
الدوري الممتاز
17/1/1988
الاتحاد والشباب.. 0-0
الدوري الممتاز
2/1/1991
الشباب والاتحاد.. 3-1
الدوري الممتاز
28/1/1993
الاتحاد والشباب.. 1-1
الدوري الممتاز
2/1/1995
الشباب والاتحاد.. 0-0
الدوري الممتاز
4/1/1996
الشباب والاتحاد.. 2-1
الدوري الممتاز
24/1/1997
الشباب والاتحاد.. 2-0
الدوري الممتاز
21/1/1999
الاتحاد والشباب.. 2-1
الدوري الممتاز
27/1/2006
الشباب والاتحاد.. 1-1
دوري المحترفين السعودي
28/1/2009
الشباب والاتحاد.. 0-4
دوري زين للمحترفين
28/1/2010
الاتحاد والشباب.. 1-2
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
29/1/2019
الاتحاد والشباب.. 0-0
دوري روشن السعودي
9/1/2023
الشباب والاتحاد.. 1-1