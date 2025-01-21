شهر يناير.. يبتسم لنادي الشباب.. وعقدة للاتحاد.. هكذا تقول لغة الإحصاءات والأرقام من خلال المواجهات الـ16 التي التقيا طيلة تاريخهما، حيث كان لليوث النصيب الأكبر من خلال عدد الانتصارات المتتالية التي حققها الشباب والتي يصل عددها إلى 6 مقابل انتصارين للنمور، فيما تعادلا سلبياً وإيجابياً 4 لكل منهما.إنفوغرافيك مواجهات الفريقين:لعب: 16فوز الاتحاد: 2انتصار الشباب: 6تعادلا سلبياً: 4تعادلا إيجابياً: 44/1/1980الدوري الممتازالشباب والاتحاد.. 0 – 013/1/1981الدوري الممتازالشباب والاتحاد.. 2-2الدوري الممتاز27/1/1983الشباب والاتحاد.. 2-0الدوري الممتاز18/1-1985الاتحاد والشباب.. 0-1الدوري الممتاز17/1/1988الاتحاد والشباب.. 0-0الدوري الممتاز2/1/1991الشباب والاتحاد.. 3-1الدوري الممتاز28/1/1993الاتحاد والشباب.. 1-1الدوري الممتاز2/1/1995الشباب والاتحاد.. 0-0الدوري الممتاز4/1/1996الشباب والاتحاد.. 2-1الدوري الممتاز24/1/1997الشباب والاتحاد.. 2-0الدوري الممتاز21/1/1999الاتحاد والشباب.. 2-1الدوري الممتاز27/1/2006الشباب والاتحاد.. 1-1دوري المحترفين السعودي28/1/2009الشباب والاتحاد.. 0-4دوري زين للمحترفين28/1/2010الاتحاد والشباب.. 1-2دوري كأس الأمير محمد بن سلمان29/1/2019الاتحاد والشباب.. 0-0دوري روشن السعودي9/1/2023الشباب والاتحاد.. 1-1