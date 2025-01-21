بين ‏‏«عميد» الأندية السعودية و«شيخها» سنوات من المواجهات القوية، برزت ‏عبر تاريخهما الطويل، فرغم التاريخ الكبير وهيمنة «النمور» التي ترعب أي منافس، ظل «الليث» مصدر تصدٍّ، بل وتفوق عليه. وفي مثل مواجهة «الكلاسيكو» التي تجمع الاتحاد بالشباب في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» ضمن مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن للمحترفين ‏التقى الفريقان في 111 مباراة دورياً بمختلف مسميات الدوري، بدءاً من الدور التصنيفي عام 1974، وحتى ‏دوري روشن السعودي للمحترفين، فاز الاتحاد في 34 مواجهة، مقابل 29 انتصاراً للشباب، وتعادلا في 48 مباراة. وسجل الاتحاد أعلى نتيجة خلال مواجهات الفريقين (7-4) في 2 مارس 1978. وكان أول لقاء جمع الفريقين قد انتهى اتحادياً بنتيجة 2‏‏-1 في الدوري التصنيفي عام 1974، وفي عام 1982 تُوّج الاتحاد بالدوري المشترك بعد فوزه ‏‏0-1 بعد غياب 15 عاماً عن البطولات. وسجل مهاجم الشباب ناصر الشمراني 12 هدفاً في مرمى الاتحاد، فيما سجل مختار فلاتة 10 أهداف بقميص الاتحاد في مرمى الشباب ‏.

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