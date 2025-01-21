أكد مهاجم الأهلي المصري محمود كهربا أنه يعاني ظروفا نفسية سيئة بسبب الهجوم الذي تعرض له من قبل بعض الجماهير التي أجبرته على تناول أقراص منومة وحذف جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي من جواله، كاشفا سر خلافه مع مدرب الفريق «كولر»، موضحاً أنه قرر الرحيل من «الأهلي»، مؤكدا أنه اختار الرحيل للاتحاد الليبي للابتعاد عن الضغوطات التي يتعرض لها. جاء ذلك نقلا عن برنامج «الكورة مع فايق»، وقال: «تحدث مع كولر أكثر من مرة حول طريقة تعامله معه مطالبا بمعاملته نفسيا بشكل أفضل، وأكد أنه لم يمكن ممكنا أن يغيب عن حفل زفاف شقيقته، موضحا أنه تحدث مع كولر حول الأمر وأبلغه بمختلف الظروف التي تجعل غيابه أمرا مرفوضا تماما». وأضاف: «لا أقصد على الإطلاق الإساءة لجماهير الأهلي ولكنني تعرضت والدتي للشتم عبر الـ«واتساب» بعد توزيع رقم هاتفي وهو ما جعلني أعاني نفسيا»، كما كشف تناوله أقراص المنوم بعد مباراة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات للأندية بعد إهداره ضربة ترجيح في المباراة التي انتهت بخسارة الأهلي بركلات الترجيح، وقال: «تعاطيت 3 أقراص منومة وطلبت من زميلي عمر الساعي مغادرة الغرفة وأغلقت الأضواء وزملائي حذفوا تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي من هاتفي».