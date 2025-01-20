أكد لـ«عكاظ» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن الثنائي عبدالرحمن العبود، وعبدالعزيز البيشي تنتهي عقودهما الاحترافية في يناير 2026، مبينا أن مسألة تجديد عقودهما الاحترافية مع النادي سيتم النقاش فيها عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي وتحديدا الصيف القادم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة الكرة الاتحادية ستخضع اللاعبين للتقييم الفني النهائي قبل مناقشة مسألة تجديد عقودهما مع النادي.

وشدد المصدر نفسه على أن إدارة النادي والجهازين الإداري والفني حريصون على استمرار توهج الفريق الفني ومنافسته على تحقيق البطولات وإسعاد جماهير العميد.