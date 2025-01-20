تتواصل لقاءات الإثارة والندية لدوري روشن السعودي بإقامة ثلاث مواجهات مساء اليوم (الإثنين) ضمن مباريات الجولة الـ16، إذ يستضيف الاتفاق صاحب المركز الـ11 نظيره الأهلي خامس الدوري، الساعة 8:00 مساء، فيما يلتقي الفيحاء (المركز الـ16) فريق الخلود صاحب (المركز الـ12) الساعة 6:00 مساء، ويواجه الرائد صاحب (المركز الـ13) فريق الأخدود الذي يتواجد في (المركز الـ15) الساعة 6:15 مساء.فعلى ملعب ايجو بالدمام، يدخل فريق الاتفاق لقاءه أمام ضيفه الأهلي بحثاً عن فوزه على التوالي بعد تخطيه ضمك بثلاثية في الجولة الماضية، ويحتل الاتفاق حالياً المركز الـ11 برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 23 هدفاً، فيما يسعى الأهلي لاستعادة سلسلة انتصاراته بعد تعثره في الجولة الماضية من أمام مضيفه الخلود بهدف دون مقابل، ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 14 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الجريحان الرائد وضيفه الأخدود، ويسعى كل منهما لإسعاد جماهيره على حساب الآخر، إذ خسر الرائد من الاتحاد برباعية لهدف في الجولة الماضية، فيما خسر الأخدود من الفيحاء بهدفين لهدف، ويدخل الرائد هذا اللقاء محتلاً المركز الـ13 برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و9 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 29 هدفاً، فيما يدخل الأخدود هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15 برصيد 12 نقطة حصدها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و9 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 24 هدفاً.وعلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، ينشد فريق الفيحاء مواصلة نتائجه الإيجابية من خلال تخطي ضيفه الخلود المنتشي هو الآخر بتحقيقه انتصارين متتالين ويطمح في الانتصار الثالث على التوالي، وإذا ما حققه فسيحقق أطول سلسلة انتصارات له في دوري المحترفين، ويحتل الفيحاء المركز الـ16 برصيد 12 نقطة حصدها من انتصارين و6 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 12 وعليه 25 هدفاً، فيما يدخل الخلود هذا اللقاء محتلاً المركز الـ12 برصيد 16 نقطة جمعها من 4 انتصارات ومثلها تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 19 وعليه 27 هدفاً.