يبحث مدرب الأهلي الألماني ماتياس يايسله عن انتصاره الـ34 في مسيرته التدريبية لفريق الأهلي وتجنب الخسارة (16)، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت شركة النادي الأهلي عبر مركزها الإعلامي، بياناً رسمياً شددت فيه على استمرار المدرب يايسله في منصبه، نافية كافة الشائعات التي انتشرت حول إقالته.

وشهدت الآونة الأخيرة، العديد من التقارير المحلية والعالمية عن قيام إدارة النادي الأهلي بالتفاوض مع المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري تمهيداً لإقالة يايسله.

وجاء الرد الرسمي من قبل النادي الأهلي عن استمرار يايسله مدرباً للفريق الأول، والذي تولي المهمة الفنية لتدريب الأهلي في صيف 2023، بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق ريد بول سالزبرج، ليقطع الشائعات. وخاض يايسله مع «الراقي» 59 مباراة، فاز في 33، وتعادل 11 مرة، وخسر 15 لقاء.