ينتظر أنصار نادي الهلال المشاركة الفعلية للنجم البرازيلي نيمار جونيور مع الفريق أمام برسبوليس الإيراني، (الثلاثاء) الرابع من فبراير القادم الساعة 9:00 مساء، في مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا، بعد أن غاب بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة استقلال طهران الإيراني التي لعبت، (الإثنين) الرابع من نوفمبر العام الماضي، وانتهت بثلاثية هلالية، عقب غياب عام كامل إثر إصابته بالرباط الصليبي في الركبة اليسرى التي تعرض لها أمام منتخب الأوروغواي في 17 أكتوبر من العام 2023 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ شهدت مباراة العين الإماراتي «آسيوياً» التي لعبت (الإثنين) 21 أكتوبر 2024 وانتهت لصالح الهلال 4/5 مشاركة اللاعب بعد غياب عام في البطولة ذاتها.

ظهور ابن السامبا نيمار مع الزعيم «آسيويا» سيوحي للجماهير الهلالية باستمراره حتى نهاية عقده الصيف القادم، وذلك بعد أنباء تعطيل صفقة انضمام النجم المصري محمد صلاح لصفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد دخول نادي ليفربول على خط المفاوضات.

وتترقب الجماهير الزرقاء إبداعات ومساهمة النجم نيمار مع زملائه اللاعبين في دوري أبطال آسيا والسعي لحصد اللقب القاري بنسخته الجديدة، وعودة فرحة ورقصة ابن السامبا مع الفريق الهلالي.

ويحتل فريق الهلال صدارة دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة من ست مباريات خاضها في البطولة.

يذكر أن النجم نيمار وقع للهلال في أغسطس 2023 لمدة موسمين قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.