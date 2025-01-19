إطلاق دوري النخبة تحت 21 عاماً خطوة مهمة، لكنها ستظل ناقصة ما لم يُصاحبها تطوير شامل يضمن تجويد المخرجات. تعاني الكرة السعودية من ضعف في اكتشاف المواهب وغياب نظام كشافين فعّال يرتبط بالمنتخبات الوطنية. لا يكفي توفير دقائق لعب إضافية للاعبين، بل يجب إنشاء آلية عمل صارمة للمدربين الكشافين تعتمد على معايير دقيقة لتقييم الأداء وبناء قاعدة بيانات تحليلية شاملة. استمرار افتقار الكرة السعودية للاعبين الموهوبين في مراكز حيوية هو انعكاس لغياب التخطيط العميق. هذا الدوري يجب أن يكون بداية لإصلاح جذري، لا مجرد مبادرة سطحية تستهلك الوقت والموارد دون نتائج مستدامة.