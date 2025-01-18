علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي الوحدة اقتربت من إبرام عقد احترافي مع الحارس الإسباني أنطونيو أدان، الذي سبق أن مثل أندية كالياري، ريال بيتيس، أتلتيكومدريد، سبورتينج لشبونة، وذلك عوضاً عن الحارس الأوروغوياني إغناسيو، الذي تعرض لإصابة بليغة في بداية الموسم الحالي حرمته من المشاركة في ما تبقى من المباريات مع الفرسان. وتعمل الإدارة الوحداوية على فك الارتباط به بالتراضي بين الطرفين. وكانت إدارة النادي على وشك التعاقد مع الحارس الدولي الكوستاريكي نافاس ولكن تعثرت المفاوضات بين الطرفين، وحالياً تسعى لحسم صفقة الحارس أنطونيو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.