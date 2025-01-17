لا تتوقف حسرة الهزيمة عند الجماهير الرياضية على مشاعر الإحباط وعدم الارتياح النفسي وكسرة القلب والآلام الجسدية، بل تمتد وتصل إلى حد البكاء وانهمار الدموع، وخصوصاً في مباريات العيار الثقيل التي تحمل طابع تحديد المصير أو مباريات الكؤوس الختامية وبطولات كأس العالم.وحول أسباب وصول حال بعض الجماهير الرياضية إلى البكاء وانهمار الدموع، تقول الاستشارية النفسية الدكتورة سعاد رضا لـ«عكاظ»:تختلف التركيبة النفسية للبشر من شخص لآخر، وقد يشترك البعض في القدرة على تحمل المشاعر، فيما لا يمتلك آخرون القدرة على التحمل، ولذلك أسباب عديدة سواء اجتماعية أو تربوية أو نفسية، وفي عالم كرة القدم يوجد صنفان من الجماهير الرياضية الأول: من يشجع ناديه بشغف وبعقلانية وهدوء أعصاب وتكون مشاعره متوازنة، بمعنى يتقبل الهزيمة بصدر رحب رغم تأثره بخسارة فريقه، والصنف الآخر فئة التعصب الرياضي التي يكون انتماؤها للفريق بشكل قد يتجاوز حد الجنون، وعند خسارتها لا تتقبل الهزيمة بسهولة وينعكس على رد فعلها بعد المباراة بتصرفات وأقوال وأفعال غير مقبولة.وتابعت: بكاء بعض الجماهير الرياضية غير محصور على الهزيمة فقط، بل قد تبكي بعض الجماهير عند فوز وتأهل فريقها، وكثيراً ما شاهدنا ذلك في معظم اللقاءات المصيرية وخصوصاً في تصفيات كأس العالم عند خروج منتخبات أو تأهل أخرى، ويعد ذلك أمراً طبيعياً للمشاعر الإنسانية نتيجة التعلق والانتماء الشديدين للنادي، أو التعصب الرياضي الزائد لدى بعض الجماهير التي لا ترضى بالواقع بسهولة، وتحتاج إلى وقت حتى تستوعب وتتقبل الهزيمة.وقالت إن بكاء بعض الجماهير نتيجة الهزيمة قد يحدث بعد انتهاء المباراة وفي لحظات عفوية عند ظهورهم في لقاءات إعلامية، أو بعيداً عن الأنظار في حالة عزلة وانطوائية، وهذا البكاء ناتج عن التعلق الوجداني بالفريق، وقد يكون إيجابياً إلى حد ما لكون المشجع يفرّغ الشحنات السلبية ويستعيد توازنه النفسي، ما يعني أن البكاء يساعد المشجع على التقليل من مشاعر الحزن والألم ونسيان الهزيمة.ونوهت إلى أن البكاء من الناحية النفسية يعتبر آلية مهمة للتكيف، إذ يسمح بالتعبير عن المشاعر المضطربة، فضلاً عن تقليل التوتر عن طريق تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يتحكم في قدرة الجسم على الاسترخاء، بينما كبْت المشاعر المؤلمة يثبط القدرة على الشعور بكل المشاعر، ولذلك يعد البكاء من أفضل الطرق للشعور بالتحسن والارتياح النفسي، وعادة الناس يميلون إلى البكاء أكثر عندما يمرون بأوقات حزينة مثل حالات الوفاة وهزائم المباريات وفقدان الأشخاص الأعزاء وحالات الرسوب أو عدم اجتياز الاختبارات الوظيفية، وغيرها من المواقف الاجتماعية.ودعت د. سعاد الجماهير الرياضية لتعلم فن تقبّل الخسارة، فكرة القدم عالم ترفيهي يجب ألا يؤثر على صحة الفرد، فهناك أمور أقوى وأجدر وأكبر تستحق دموع الانسان وبكاءه، لذا يُنصح المشجعون بتجنب البكاء عند الهزيمة، وتقبّل الأمر بصدر رحب، ولاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المختلفة كالضغط والقلب والسكري، فتعرضهم لتوتر المباريات يزيد من حدة الألم والشعور بالإحباط والحزن الشديد وفي حالات متقدمة جداً التعرض لمشكلة «القلب المكسور».