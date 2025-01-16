أصبحنا في منتصف يناير، ولا توجد تعاقدات ذات صدى إعلامي كبير لكل أندية روشن، غير الحديث عن تاليسكا وبديله في النصر، وحتى الآن لا تبدو الصورة واضحة، رغم احتمالية خروجه من النصر بنسبة كبيرة، حسب طلب بيولي الذي يرى أن النصر يحتاج من عنصر إلى عنصرين أجانب في مركز رأس الحربة والمحور الدفاعي، وقد ينجح النصر في تلبية طلباته طالما أن التركيز والنوايا تسير في الاتجاه الآسيوي، والحظوظ كاملة ومتاحة للفوز بالبطولة، وفي تصوري هو تفكير سليم من مدرب الفريق.ومن الواضح أن الفترة الشتوية لا تحمل كثيرًا من المفاجآت، ولن تكون الخيارات فيها متاحة بالشكل الكبير، والنادي الذي يضطر لعمل تغيير معين في الفريق يحتاج إلى دفع مبالغ باهضة لكسر عقد اللاعب الذي يريد؛ لأنه من الصعب أن تجد لاعبًا متاحًا في هذه الفترة، وإن وجد ستراه لاعبًا منقطعًا عن جوّ التمارين والمباريات؛ وبالتالي الفائدة من وجوده تكاد تكون معدومة.إن الأندية التي تنتظر الفترة الشتوية لعمل شيء هي أندية تفتقد للتنظيم وترتيب الاحتياجات، فالفترة الصيفية ما قبل بداية الموسم هي فترة لحسم الأمور إلى نهاية الموسم، ومن الطبيعي أن تكون الصورة واضحة عند كل الإدارات التي تسعى لتجهيز الفريق لموسم طويل، والاستثناءات في هذه الجزئية تكمن في إصابة لاعب؛ مما يضطر الفريق للبحث عن بديل، كما هو الحال في الهلال مع النجم البرازيلي نيمار؛ لذا وتحديدا في هذا الموسم لن تكون الظروف مواتية لأيّ من أندية روشن لعقد صفقات كبيرة لنجوم كبار، وإن وجد فسيكون التردد والتأني عنوان هذا التحرك، خاصة عند الأندية الجماهيرية.خلاصة الكلام في هذا الإطار تكمن في الاستعداد للموسم، فالإدارة الناجحة التي تملك كل مقومات النجاح وعوامله تجدها تقدم العمل النموذجي من قبل بداية الموسم، وتستطيع تلافي أي ظرف طارئ يعيق مسيرة الفريق.دمتم بخير،،