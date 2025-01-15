عودة تاريخية للنجم الكبير عمر السومة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يتربع على عرش الهداف التاريخي بـ144 هدفاً. هذه العودة تثير تساؤلات عميقة حول دوافع هذه الخطوة وأبعادها. ربما يسعى السومة، بأسلوب الكبار، إلى تعزيز رصيده التهديفي وتوسيع الفارق مع منافسه عبدالرزاق حمدالله، الذي يقترب برصيد 135 هدفاً، وهو طموح شخصي مشروع لنجم ترك بصمة استثنائية في الملاعب السعودية. ولكن السؤال الأهم: هل يتناغم هذا الطموح الفردي مع مستهدفات العروبة، الفريق الذي يصارع شبح الهبوط ويبحث عن قائد يعيد ترتيب أوراقه في معركة البقاء، التي تبرز فيها معادلة صعبة تجمع بين الأهداف الشخصية والمسؤوليات الجماعية؟ الإجابة عن هذا التحدي ستصاغ بمهارة السومة، وفق حساباته داخل المستطيل الأخضر حيث تتحدد المصائر وتُكتب الإنجازات.