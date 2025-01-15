يواجه النجم الهلالي ناصر الدوسري خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في مباراة فريقه أمام الفتح غداً (الخميس) الساعة 6:05 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الزعيم عقب لقاء الفتح أمام فريق الوحدة (الثلاثاء) القادم، الساعة 8:00 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة (16) بالدوري.من جانب آخر، أنهى المدرب جيسوس تحضيراته الفنية لمواجهة الفتح القادمة، واستقر على الأسلوب الفني والعناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب، ويطمح جيسوس في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 40 والمحافظة على صدارة الدوري.