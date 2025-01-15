يشهد مساء اليوم (الأربعاء) 3 مواجهات مثيرة في انطلاقة الجولة 15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يلاقي الشباب (المركز السادس) جاره الرياض (المركز السابع) الساعة 6:05 مساء، فيما يستضيف ضمك (المركز الـ10) نظيره الاتفاق (المركز الـ11) الساعة 6:30 مساء، وتختتم مباريات الليلة بمواجهة الخلود (المركز الـ13) وضيفه الأهلي (خامس الدوري) الساعة الثامنة مساءً.على ملعبه وبين جماهيره يسعى فريق الشباب للعودة لطريق الانتصارات عبر بوابة جاره الرياض في ديربي الرياض، ويدخل الشباب هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 23 نقطة حصدها من 7 انتصارات وتعادلين و5 خسائر وله من الأهداف 20 وعليه 14 هدفاً، فيما يدخل الرياض هذا اللقاء سعياً لتخطي مضيفه في جدول الترتيب، إذ يحتل الرياض المركز السابع برصيد 22 نقطة حصدها من 6 انتصارات و4 تعادلات ومثلها خسائر وله من الأهداف 18 وعليه مثلها.وعلى ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، يسعى صاحب الأرض والجمهور فريق ضمك لتوسيع الفارق النقطي بينه وضيفه الاتفاق، إذ يحتل ضمك المركز الـ10 برصيد 18 نقطة حصدها من 5 انتصارات و3 تعادلات و6 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 23 هدفاً، فيما يطمح الاتفاق لمساواة مضيفه نقطياً، إذ يحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 15 نقطة جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 13 وعليه 23 هدفاً.وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه الخلود بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الانتصار السادس على التوالي، ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 26 نقطة جمعها من 8 انتصارات وتعادلين و4 خسائر وله من الأهداف 23 وعليه 13 هدفاً، فيما يطمح الخلود للخروج بنتيجة إيجابية والهروب من مقاعد الهبوط، إذ يحتل المركز الـ13 برصيد 13 نقطة حصدها من 3 انتصارات و4 تعادلات و7 خسائر وله من الأهداف 18 وعليه 26 هدفاً.مباريات الليلةالشباب × الرياض6:05 مساءضمك × الاتفاق6:30 مساءالخلود × الأهلي8:00 مساء