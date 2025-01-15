احتدمت المنافسة في السباق التهديفي على صعيد اللاعبين الأجانب لكسر أرقام تاريخية في قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ما بين المهاجمين السوري عمر السومة من (العروبة)، والمغربي عبدالرزاق حمدالله من (الشباب)، ويأتي ذلك بعد عودة السومة مجدداً للدوري السعودي في المحطة الاحترافية الثانية من بوابة نادي العروبة الذي تعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.إذ يتصدر «العقيد» عمر السومة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 144 هدفاً في 180 مباراة، مع الفريق الأهلاوي في المحطة الاحترافية الأولى، وبالنسبة لـ«الساطي» عبدالرزاق حمدالله يأتي في القائمة نفسها برصيد 135 هدفاً استطاع أن يسجلها خلال 145 مباراة خاضها مع 3 أندية هي (النصر، الاتحاد والشباب).وتحقيق أحد اللاعبين للرقم القياسي يمثل لحظة فارقة في تاريخ دوري المحترفين السعودي. ليس فقط لأنه سيعادل أو يتجاوز رقماً صمد لسنوات، بل لأنه يؤكد القيمة التي يضيفها اللاعبون الأجانب للدوري السعودي، ويبرز مستوى التنافسية المتزايد في المسابقة المحلية.