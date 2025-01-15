في الوقت الذي يغيب فيه المهاجم الهلالي ميتروفيتش الذي يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد (12) هدفاً، عن المشاركة في مباريات فريقه في الدوري، بسبب إصابته في العضلة الخلفية وحاجته للعلاج والتأهيل لمدة ثلاثة أسابيع، يسعى قائد النصر كريستيانو رونالد الذي يحتل المركز الثاني بـ(11) هدفاً، وكابتن الاتحاد كريم بنزيما في المركز الثالث بـ(10) أهداف، لخطف صدارة الهدافين في الدوري، حيث يحتاج رونالدو لهدفين من أجل اعتلاء الصدارة، فيما يحتاج بنزيما لثلاثة أهداف للتواجد في صدارة الهدافين.ويشارك القائد النصراوي رونالدو في مباراة فريقه ضد التعاون بعد غدٍ (الجمعة) الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما سيخوض كابتن الاتحاد بنزيما مع فريقه مواجهة الرائد غداً (الخميس)، الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، ضمن مباريات الجولة (15) من دوري روشن السعودي للمحترفين.يذكر، أن رونالدو حصد جائزة هداف دوري روشن بعد تسجيله (35) هدفاً في 31 مباراة شارك بها.