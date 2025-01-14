كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المدرب بيب غوارديولا انفصل عن زوجته كريستينا سيرا دون أن يعلن ذلك رسميا.

ووفقا لما أوردته الصحيفة الكتالونية، قرر بيب غوارديولا وكريستينا سيرا الطلاق بعد زواج استمر ثلاثين عاما، فيما قررا إبلاغ المقربين منهما فقط بقرارهما، دون تقديم أي توضيحات لوسائل الإعلام.

وأضافت «سبورت» أن: «غوارديولا الذي يعرف بأنه يحيط حياته الشخصية والزوجية بطوق عن أعين الصحافة، حافظ على تلك الخصوصية في علاقته بزوجته (السابقة) حتى عندما قرر الانفصال عنها».

وقالت الصحيفة إن «بيب غوارديولا وزوجته قررا الانفصال في ديسمبر الماضي، وطلبا من المقربين منهما عدم شرح التفاصيل للصحافة».

وحسبما ذكرت صحيفة سبورت، استمر الطليقان في علاقة منسجمة وودية رغم الطلاق.

وفي عام 1994، تعرف غوارديولا إلى كريستينا عارضة الأزياء، عندما كان لاعبا في برشلونة يبلغ من العمر 23 عاما، فيما ناهز عمرها 20 عاما.

وتزوج غوارديولا وسيرا عام 2014، خلال حفل مدني في برشلونة، ولديهما ثلاثة أبناء، هم ماريا غوارديولا (24 عاما)، وماريوس (22 عاما)، المقيم في دبي وهو الرئيس التنفيذي لثلاث شركات، إضافة إلى فالنتينا (17 عاما)، وهي طالبة.