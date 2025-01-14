يواجه الثنائي الأهلاوي روجر إبانيز، وبسام الحريجي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الخلود غداً (الثلاثاء) الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة (15) في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء الخلود أمام الاتفاق (الإثنين) القادم، الساعة 8:00 مساء، على ملعب إيجو بالدمام، في الجولة (16) بالدوري.يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة في دوري روشن السعودي للمحترفين.