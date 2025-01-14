يواجه الثنائي الأهلاوي روجر إبانيز، وبسام الحريجي خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الخلود غداً (الثلاثاء) الساعة 8:00 مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة (15) في دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ ستكون مواجهة الأهلي عقب لقاء الخلود أمام الاتفاق (الإثنين) القادم، الساعة 8:00 مساء، على ملعب إيجو بالدمام، في الجولة (16) بالدوري.
يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 26 نقطة في دوري روشن السعودي للمحترفين.