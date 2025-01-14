الخسارة الثقيلة لريال مدريد أمام برشلونة في نهائي السوبر الإسباني تعكس أزمة أعمق من مجرد إخفاق عابر.مدريد يعاني من غياب الهوية الفنية وسط تراجع قدرة المدرب أنشيلوتي على مواجهة الضغوط وتطوير الفريق. بينما يحقق برشلونة تحسّناً تدريجياً رغم أنه في مرحلة إعادة البناء.إدارة فلورنتينو بيريز، المعروفة بعدم التساهل، ستتعامل مع الوضع بحزم، خصوصاً أن مثل هذه الهزائم تضرب في صميم مكانة النادي عالمياً.مستقبل أنشيلوتي بات مرهوناً بتحسّن سريع، لكن الأهم هو قدرة الإدارة على اتخاذ قرارات جذرية تعيد التوازن قبل تفاقم الأزمة، فالاعتماد على الإرث التاريخي وجودة اللاعبين الفردية لم يعد كافياً لمجاراة التطور التكتيكي لفرق كبرشلونة المفعم بروح الشبان الموهوبين.بيريز، بعقليته الحادة وإرثه المتمرس، لا يعرف الولاء إلا للمجد، والأيام القادمة حبلى بكثير من المفاجآت.