دخل ستة لاعبين من الفريق الهلالي فترة الأشهر الستة «الحرة» التي يحق لهم من خلالها التوقيع لأي نادٍ، وهم: محمد العويس، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، محمد القحطاني، سالم الدوسري. إذ تفضل إدارة نادي الهلال التفاوض مع اللاعبين من أجل تجديد عقودهم الاحترافية بعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المدرب خيسوس وسط سرية تامة، وستتضح الصورة كاملة حيال تجديد عقود اللاعبين الستة في غضون الأسابيع القادمة.وتهدف الإدارة الهلالية للمحافظة على استقرار الفريق الكروي الذي ينافس على بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين الذي يعتلي صدارته برصيد 37 نقطة، ودوري أبطال آسيا الذي يتربع على صدارته برصيد 16 نقطة، وتنتظره مشاركة في بطولة أندية العالم التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف القادم.من جانب آخر، يواصل الفريق الهلالي تحضيراته الفنية لمواجهة الفتح (الخميس) القادم، الساعة 6:05 مساء على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يسعى المدرب خيسوس لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والوصول للنقطة 40 والمحافظة على صدارة دوري روشن.لاعبو الهلال الذين دخلوا الفترة «الحرة»محمد العويسعلي البليهيياسر الشهرانيمحمد كنومحمد القحطانيسالم الدوسري