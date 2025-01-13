ماتياس يايسله يظهر قدرات تدريبية جيدة مع الأهلي، لكنه يواجه تحديات واضحة تتعلق بجودة التشكيلة وعمق دكة البدلاء. مطالبته المستمرة بدعم الفريق تعكس وعيه بحاجات الفريق الفنية، لكن إدارة المباريات تظل نقطة جدل. تبديلاته أحياناً تثير تساؤلات، مثل إخراج عناصر مؤثرة في الأوقات الخاطئة، ما قد يؤثر سلباً على الأداء، مثل تبديل إيفان توني في انتصار الفريق المهم على الشباب.تحسن استجابة اللاعبين بعد الخسارة أمام الاتحاد يظهر ويؤكد تجاوب الفريق مع العمل الفني، لكن الاستمرارية تحتاج لقرارات أكثر دقة في الملعب ودعم أفضل من الإدارة لتحسين الجودة العامة للفريق، في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية.