يستأنف الفريق الهلالي تدريباته، اليوم (الإثنين)، تحت إشراف المدرب خيسوس استعداداً لمواجهة الفتح، (الخميس) القادم الساعة 6:05 مساء، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين. ويسعى خيسوس لمواصلة الانتصارات والمحافظة على صدارة الدوري، التي استعادها من الفريق الاتحادي بفارق الأهداف، عقب الانتصار بخماسية نظيفة على فريق العروبة بالجوف في الجولة الماضية.ويبدأ المدرب خيسوس في التحضير لمواجهة الفتح القادمة، والعمل على تجهيز الفريق فنياً لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المشوار نحو تحقيق لقب الدوري في الموسم الحالي.