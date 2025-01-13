يبدأ مدرب الاتحاد لوران بلان تجهيز الفريق الكروي لمواجهة الرائد، (الخميس) القادم بجدة الساعة 8:00 مساء، ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويعمل بلان على معالجة الأخطاء الفنية التي ساهمت في خروج العميد بالتعادل الإيجابي 1/‏1، في مباراته ضد الفيحاء في الجولة الماضية، والتي أفقدته صدارة الدوري بفارق الأهداف لصالح الهلال، الذي يملك 37 نقطة بالتساوي مع العميد.ويطمح المدرب بلان لتكثيف العمل الفني من أجل التحضير بشكل رائع لمباراة الرائد القادمة، من أجل العودة للانتصارات وحصد النقاط الثلاث ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الحالي. ويواجه الثنائي فابينهو وحسام عوار، خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مباراة الرائد، إذ ستكون مواجهة العميد عقب مواجهة الرائد القادمة، ضد فريق الشباب (الأربعاء) القادم الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة 16 من دوري روشن.مباراة العميد بالدوريالخميس 16 /‏‏‏ 1 / 2025الاتحاد × الرائد8:00 مساء