تعرضت طائرة بعثة نادي بيراميدز المصري إلى هبوط اضطراري في مطار لواندا، عاصمة أنغولا، بعد ساعتين من إقلاعها؛ بسبب مطبات جوية شديدة أثناء رحلة العودة إلى القاهرة. وأدى الحادث إلى إصابات طفيفة بين أفراد البعثة، بما في ذلك حالات إغماء نتيجة هبوط الضغط الجوي داخل الكابينة، ما دفع قائد الطائرة لاتخاذ قرار فوري بالعودة إلى لواندا لضمان سلامة الركاب.

الحادث وقع عقب مغادرة الفريق أنغولا بعد مباراته في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق ساغرادا، والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه مروان حمدي، ليضمن الفريق تأهله إلى ربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه. ورغم ذلك، توقفت رحلة الفريق إلى القاهرة بسبب الظروف الجوية القاسية التي أعاقت استمرار الطيران بشكل آمن.

وفي استجابة فورية، كلف وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي لجنة من الوزارة بالتواصل مع البعثة ومتابعة تطورات الموقف بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنغولا. وحرص الوزير على الاطمئنان على الحالة الصحية لأعضاء البعثة، مشددا على تقديم الدعم اللازم وضمان عودتهم بأمان إلى مصر.

من جهته، أعلن المركز الإعلامي لنادي بيراميدز أن السلطات الأنغولية أبدت تعاونا كبيرا، إذ سمحت للبعثة بالبقاء في لواندا دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة. كما تخضع الطائرة لفحوصات فنية، مع انتظار تحسن الأحوال الجوية لاستئناف الرحلة.

ورغم الظروف الصعبة، يستعد نادي بيراميدز لمواصلة مشواره الكروي، إذ من المقرر أن يواجه غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء القادم، وسط آمال بإنهاء الأزمة وعودة الفريق إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن.