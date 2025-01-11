عانى فريق ليفربول الإنجليزي من «كابوس سفر» أثناء عودته من لندن ليل الأربعاء، بعد مواجهة توتنهام في كأس كاراباو.

ليفربول بقيادة محمد صلاح تعرض للهزيمة بنتيجة 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام، وبعد المباراة، كان من المقرر أن يسافر الفريق بالطائرة من مطار «لندن ستانستيد» إلى مطار «جون لينون» في ليفربول.

لكن الرحلة تعرضت لمشكلة، إذ لم يتمكن الطيار من الهبوط في ميرسيسايد؛ بسبب «الضباب الجليدي»، وفقاً لتقرير The Athletic. فتم تحويل الطائرة إلى برمنغهام، ما أحال رحلة الفريق إلى «كابوس».

وبعد وصوله لمدينة برمنغهام استقل الفريق حافلة لإعادته إلى ليفربول، ووصل في الساعات الأولى من صباح الخميس.