أسفرت قرعة دور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك عن مواجهة الاتحاد والشباب بجدة، ويلتقي القادسية والرائد بالخبر، وتقررت إقامة المباراتين يومَي الأول والثاني من أبريل القادم.وجاء تأهل الفرق لدور الأربعة على النحو التالي: الاتحاد بعد الفوز على الهلال بضربات الترجيح 1/‏3، والشباب عقب الانتصار على الفيحاء 1/‏2، والقادسية بعد إقصاء التعاون بثلاثية نظيفة، وتفوق الرائد على الجبلين 3/‏4.