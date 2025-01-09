يخوض حامل اللقب فريق ريال مدريد، مباراة صعبة مساء اليوم (الخميس) عندما يواجه ريال مايوركا عند تمام الساعة الـ10:00 ليلاً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) وذلك لتحديد الطرف الثاني لنهائي السوبر الإسباني المقام في جدة.يدخل فريق ريال مدريد هذا اللقاء بحثاً عن الفوز والتأهل للنهائي الثالث على التوالي؛ سعياً للمحافظة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي في الرياض من أمام خصمه برشلونة، فيما يسعى ريال مايوركا لإحداث المفاجأة بالفوز والتأهل للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه، لا سيما أنه تمكّن من إحراج ريال مدريد في اللقاء الوحيد؛ الذي جمعهما هذا الموسم في افتتاحية الدوري الإسباني، وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.ويعتمد مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود كيليان مبابي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رودريغو وبيلينغهام وجونيور فينيسيوس، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس المخضرم كورتوا وأمامه رباعي الدفاعي فاسكيز وتشواميني وروديغير وميندي، فيما يعتمد مدرب ريال مايوركا ياجوبا اراساتيه على طريقة 4 – 4 – 2 بوجود الثنائي لارين وموريكي في خط المقدمة.وسبق أن التقى الفريقان في كأس السوبر الإسباني مرة واحدة، وذلك في نهائي 2003م، ورغم أن ريال مايوركا انتصر ذهاباً بهدفين لهدف، إلا أن ريال مدريد انتصر إياباً بثلاثية لينتزع اللقب ويكتفي مايوركا بالوصافة.ريال مدريد × ريال مايوركا10:00 مساءمباراة نصف النهائي: