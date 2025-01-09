تعود عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين للدوران مجدداً مساء اليوم (الخميس) بإقامة ثلاثة لقاءات مثيرة؛ إذ يستضيف الفتح (المركز الـ18) ضيفه الوحدة (المركز الـ16) الساعة 5:45 مساء، فيما يواجه الرياض (سابع الدوري) نظيره الخليج (ثامن الدوري) الساعة 6:00 مساءً، وفي آخر لقاءات الليلة يواجه النصر (رابع الدوري) ضيفه الأخدود (المركز الـ14) الساعة 8:00 مساءً.على ملعبه وبين جماهيره يدخل فريق الفتح لقاءه أمام ضيفه الوحدة؛ بحثاً عن ثاني انتصاراته في الدوري والهروب من قاع الترتيب؛ إذ يحتل المركز الـ18 والأخير برصيد ست نقاط حصدها من فوز وحيد وثلاثة تعادلات وتسعة خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 24 هدفاً، فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بحثاً عن النقاط الثلاث للخروج من مراكز الهبوط؛ إذ يحتل المركز الـ16 برصيد تسع نقاط حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات وثماني خسائر، وله من الأهداف 17 وعليه 31 هدفاً.وعلى استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، يلتقي الرياض ضيفه الخليج في لقاء مثير، إذ يطمح كل منهما للفوز للاقتراب من مراكز المقدمة؛ فالرياض يحتل المركز السابع برصيد 21 نقطة جمعها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع خسائر، وله من الأهداف 16 وعليه مثلها، فيما يحتل الخليج المركز الثامن برصيد 19 نقطة حصدها من ستة انتصارات وخسر مثلها وتعادل في لقاء وحيد، وله من الأهداف 16 وعليه 17 هدفاً.وعلى استاد (الأول بارك)، يسعى النصر للعودة لسلسلة الانتصارات على حساب ضيفه فريق الأخدود؛ الذي يطمح للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن مراكز الخطر، ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 25 نقطة جمعها من سبة انتصارات وأربعة تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 25 وعليه 12، فيما يحتل الأخدود المركز الـ14 برصيد 12 نقطة حصدها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات وسبع خسائر وله من الأهداف 16 وعليه 19 هدفاً.مباريات اليوم:الفتح × الوحدة5:45 مساءًالرياض × الخليج6:00 مساءًالنصر × الأخدود8:00 مساءً