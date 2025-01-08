تحتضن عروس البحر الأحمر (جدة) كأس السوبر الإسباني مجدداً، إذ يلتقي اليوم (الأربعاء) فريقا برشلونة ونظيره أتليتك بيلباو الساعة 10:00 مساء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، وذلك لتحديد الطرف الأول لنهائي السوبر الإسباني.يدخل فريق برشلونة هذا اللقاء سعياً للوصول للنهائي الثالث على التوالي والنهائي الـ27 له في تاريخ المسابقة، فيما يطمح أتليتك بيلباو لتكرار انتصاره على برشلونة في آخر مواجهة له في المسابقة، وذلك عام 2020، عندما انتزع اللقب منه بنتيجة 3/‏‏ 2، ورغم أن الترشيحات تميل لمصلحة برشلونة إلا أن التنافس سيكون كبيراً بينهما على خطف بطاقة التأهل للنهائي، لا سيما وأن أتليتك بيلباو يعيش مرحلة مميزة بعد فوزه أخيراً على ريال مدريد في الدوري الإسباني ووصوله للمركز الرابع.ويعتمد مدرب برشلونة ماركوس سورغ على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود ليفاندوفسكي في خط المقدمة وخلفه الثلاثي رافينيا وجافي وفيرمين لوبيز، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس الشاب انياكي بينيا وأمامه رباعي الدفاعي كوندي وكاسادو ومارتينيز وبالدي، فيما يعتمد مدرب أتليتك بيلباو ارنستو فالفيردي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1، بوجود اليكس بيرينج في خط المقدمة وخلفه اينياكي ويليامز وسانسيت ونيكولاس ويليامز.يذكر، أن آخر مواجهة جمعت بينهما كانت في الأسبوع الثاني من الدوري الإسباني وانتهى اللقاء لمصلحة برشلونة بهدفين لهدف، فيما كانت آخر مواجهة في كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي وانتصر أتليتك بيلباو بركلات الترجيح.مباراة نصف النهائيبرشلونة × أتليتك بيلباو10:00 مساءً