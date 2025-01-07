تختتم، مساء اليوم (الثلاثاء)، لقاءات دور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهتين، إذ يستضيف الهلال نظيره الاتحاد الساعة الـ8:30 مساءً، ويسبقه لقاء التعاون وضيفه القادسية الساعة الـ6:00 مساءً.على استاد المملكة ارينا بالرياض تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية لمتابعة الكلاسيكو المنتظر، الذي يجمع الهلال وضيفه الاتحاد في لقاء مثير يسعى فيه كل منهما للفوز وتجاوز المنعطف الأصعب في المسابقة، ويدخل الهلال هذا اللقاء بعد أن تفوق في دور الـ32 على فريق البكيرية بهدف دون مقابل، ومن ثم انتصر على الطائي بنتيجة 4/‏ 1 في دور الـ16، فيما تمكن الاتحاد من تجاوز العين بثلاثية نظيفة ومن ثم انتصر على الجندل بهدفين دون مقابل.وعلى ملعب نادي الرائد، يدخل فريق التعاون لقاءه أمام ضيفه القادسية سعياً للفوز والتأهل للنصف النهائي لا سيما بعد المستويات المميزة التي قدمها في الأدوار السابقة، إذ تفوق على أبها بنتيجة 3/‏ 2، ومن ثم انتصر على النصر بهدف دون مقابل.فيما يطمح القادم لدوري المحترفين فريق القادسية لمواصلة مشواره والتأهل لدور الأربعة، بعد أن تجاوز العروبة بنتيجة 4/‏ 1، ومن ثم فاز على الوحدة بهدفين لهدف.مباراتا نصف النهائيالتعاون × القادسية6:00 مساءالهلال × الاتحاد8:30 مساء