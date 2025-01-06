الأداء الدفاعي للمنتخب السعودي بات جرس إنذار مع اقتراب المراحل الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026. استقبال ثمانية أهداف في كأس الخليج 26، واستمرار اهتزاز الشباك في المباريات الدولية، يعكس خللاً دفاعياً قد يهدد حظوظ «الأخضر» في التأهل. الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد مطالب بإصلاح المنظومة الدفاعية سريعاً، فالوقت لا يحتمل مزيداً من الأخطاء، والجماهير تترقب ردة فعل تعيد للمنتخب توازنه وتجنب تكرار سيناريوهات الإخفاق في المحافل الدولية.