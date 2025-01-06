الإنتر يواجه ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي بالرياض..تتجه أنظار عشاق الكرة الإيطالية نحو استاد الأول بارك مساء اليوم الإثنين، لمشاهدة اللقاء المرتقب والذي يجمع إنتر ميلان بجاره اي سي ميلان 10:00 مساء على نهائي كأس السوبر الإيطالي.في الظهور الخامس للسوبر الإيطالي على أرض الوطن يلتقي الإنتر بجاره ميلان في ديربي الغضب على نهائي الذهب، وهي المواجهة الثانية لهما في السعودية، إذ انتصر الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي عام 2022 بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويطمح الإنتر لتحقيق اللقب الرابع على التوالي وللمرة الثانية على التوالي في ذات الملعب، الذي يحتضن مواجهة الليلة بعد تتويجه باللقب في الموسم الماضي من أمام نابولي بالهدف القاتل.فيما يدخل ميلان هذا اللقاء بعد انتصاره على فريق يوفنتوس بهدفين لهدف بعد ريمونتادا مثيرة، بإحرازه هدفين في أربع دقائق بعد تألق الثنائي بوليسيتش والبديل يونس موسى ليتأهل ميلان للنهائي المرتقب، ويطمح ميلان في لقاء الليلة للفوز وحصد اللقب الغائب منذ عام 2016، عندما حققه من أمام يوفنتوس بركلات الترجيح. الجدير بالذكر، أن هذا النهائي هو الخامس على الملاعب السعودية، إذ أقيم أول نهائي عام 2018 وانتصر وقتها يوفنتوس على ميلان بهدف كريستيانو رونالدو، وفي عام 2019 انتزع لاتسيو اللقب من أمام يوفنتوس بنتيجة 3/‏ 1، وعاد السوبر الإيطالي لملاعب المملكة عام 2022 بديربي الغضب وانتصر الإنتر بنتيجة 3/‏ 0، وفي الموسم الماضي انتصر الإنتر ايضاً على نابولي بهدف دون مقابل، ويبحث الإنتر عن اللقب والتتويج الثالث على الأراضي السعودية، فيما يطمح ميلان لاستعادة أمجاده وتحقيق اللقب لأول مرة في السعودية.