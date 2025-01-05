ينتظر الشبابيون عودة الفريق الكروي للمنافسة على بطولتي كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين، عقب استئناف المنافسات المحلية؛ التي توقفت بسبب مشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج الماضية بالكويت.إذ سيبدأ المدرب التركي فاتح تيريم قيادته الرسمية للفريق الشبابي خلفاً للمدرب السابق فيتور بيريرا؛ الذي فسخ عقده مع النادي بعد دفع الشرط الجزائي، واتجه لتدريب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، وستكون أولى مباريات الفريق الشبابي تحت إشراف المدرب الجديد فاتح تيريم أمام فريق الفيحاء غداً الإثنين الساعة 6:00 مساء على ملعب نادي الشباب ضمن دور ربع نهائي كأس الملك. فيما ستكون المهمة الثانية للمدرب فاتح تيريم مع الشباب ضد فريق الأهلي الجمعة القادمة الساعة 8:00 مساء على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في كلاسيكو الجولة الـ14 ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.ويحتل الفريق الشبابي قبل قدوم فاتح تيريم المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الخامس ونقطتين عن النصر الرابع بعد الجولة الـ13 في الدوري. وتعتبر الانطلاقة للمدرب الشبابي فاتح تيريم صعبة، إذ يحتاج في مباراته الأولى للفوز على الفيحاء من أجل التأهل لدور نصف النهائي بكأس الملك، والثانية الانتصار على الأهلي للتقدم بجدول الترتيب في دوري روشن.