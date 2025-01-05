رشحت اللجنة المشرفة على جائزة المعلق الراحل زاهد قدسي لأفضل معلق لعام 2024 ثلاثة معلقين محليين؛ هم عايد العصيمي وعبدالله الغامدي وراشد الدوسري. كما قررت اللجنة تكريم المعلق الراحل محمد رمضان رفيق زاهد قدسي في التعليق الرياضي خلال حياتهما الرياضية.ومن المقرر أن يقام حفل التكريم في مكة المكرمة أواخر شهر يناير الجاري، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين من الشارع الرياضي.