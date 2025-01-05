يواصل مدرب التعاون أوربارينا تجهيز الفريق الكروي للعودة للمنافسات المحلية في بطولتي كأس الملك ودوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيواجه الفريق التعاوني نظيره القادسية في بطولتي الكأس والدوري في أقل من أسبوع؛ المواجهة الأولى بين الفريقين ستكون بعد غدٍ الثلاثاء الساعة 6:00 مساء على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن مباريات دور نصف النهائي بمسابقة كأس الملك، والمواجهة الثانية بينهما ستكون السبت القادم الساعة 5:40 مساء، على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن مباريات الجولة الـ14 في دوري روشن السعودي للمحترفين.ويسعى المدرب التعاوني أوربارينا لقيادة فريقه لتحقيق الفوز على القادسية والتأهل لدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على حصد كأس الملك، وكذلك العمل على تحقيق الانتصار على القادسية في مباراة دوري روشن السعودي والتقدم في سلم الترتيب، إذ يحتل الفريق التعاوني المركز التاسع برصيد 18 نقطة.