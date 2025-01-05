يضع مدربا الهلال والاتحاد البرتغالي خيسوس والفرنسي لوران بلان اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها مواجهة «الكلاسيكو» بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالرياض الساعة 8:30 مساء، ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس الملك للموسم الحالي، إذ يجري المدربان مناورة كروية اليوم، يركزان من خلالها على النهج الفني الذي سيلعبان به اللقاء الحاسم واعتماد العناصر الأساسية لمواجهة الكلاسيكو في دور الثمانية، ويحيط مدربا الفريقين تحضيراتهما الفنية بالسرية التامة قبل خوض المواجهة الحاسمة في دور ربع النهائي، ويسعى المدربان لتحقيق الفوز والوصول لدور نصف النهائي في بطولة كأس الملك.وكان المدرب الهلال خيسوس انتصر على المدرب الاتحادي لوران بلان في مواجهة الكلاسيكو التي جمعت الفريقين بالدور الأول في دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم الحالي بنتيجة 3/‏1.موعد المباراةالثلاثاء 7/‏‏1/‏‏2025الهلال × الاتحاد8:30 مساء