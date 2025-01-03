يتواجه المنتخبان الشقيقان العماني والبحريني، لأول مرة، في نهائي كأس الخليج 26، إذ تقام المباراة النهائية على استاد جابر الأحمد الدولي، بعد تأهل المنتخب البحريني إلى النهائي على حساب منتخب الكويت بالفوز عليه 1/‏0، وتصدره مجموعته الثانية من فوزين على السعودية والعراق، قبل أن يخسر من اليمن بعد ضمان تأهله متصدراً، بينما تأهل منتخب عمان على حساب نظيره السعودي بالانتصار بنتيجة 2/‏1، بعد أن قدم مستوى مميزاً في المجموعة الأولى رغم تحقيقه انتصاراً وحيداً على قطر وتعادلين مع الكويت والإمارات.يذكر أن المنتخب القطري حصل على أول لقب للبطولة بنظامها الجديد في (خليجي 17) عام 2004؛ التي استضافتها الدوحة بعد الفوز على عمان بركلات الترجيح، وأقيمت المنافسات للمرة الأولى بنظام المجموعتين بعد مشاركة المنتخب اليمني وارتفاع عدد الدول المشاركة إلى ثمانية منتخبات.بينما استضافت الإمارات (خليجي 18) ونجح المنتخب الإماراتي في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأحمر العماني بهدف نظيف أحرزه إسماعيل مطر.كما نجح المنتخب العماني في التتويج الأول في تاريخه بـ(خليجي 19) الذي أقيم عام 2009 بركلات الترجيح على حساب المنتخب السعودي.واستضافت اليمن بطولة (خليجي 20)، إذ توّج الأزرق الكويتي باللقب الـ10 في تاريخه بالفوز على الأخضر السعودي بهدف نظيف سجله وليد علي في الوقت الإضافي.وفي (خليجي 21)، توج المنتخب الإماراتي باللقب في البحرين بعد التغلب على المنتخب العراقي بهدفين مقابل هدف وحيد.بينما حقق المنتخب القطري مفاجأة بالفوز على أصحاب الأرض المنتخب السعودي وتوج بلقب (خليجي 22) بعد مباراة مثيرة انتهت للعنابي 2-1. وفي (خليجي 23)، توج المنتخب العماني بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الإماراتي 5-4 بالركلات الترجيحية، كما توج المنتخب البحريني بلقب (خليجي 24)، بعد الفوز على السعودية بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي تم تنظيمها في قطر. ونجح المنتخب العراقي في حصد اللقب الرابع في تاريخه بعد الفوز على عمان في المباراة النهائية بـ(خليجي 25).