استقبل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز، بمكتبه، بالإمارة، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبدالله بن محمد الغامدي؛ الذي قدم للسلام عليه بمناسبة تعيينه مديراً للفرع.وهنأ الغامدي، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله، مستمعاً إلى شرح موجز حول الخطط وجهود فرع وزارة الرياضة بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة.ونوه نائب أمير منطقة تبوك بما يحظى به قطاع الرياضة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة وزير الرياضة.من جانبه، أعرب مدير فرع وزارة الرياضة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك ونائبه على ما تحظى به الرياضة بالمنطقة من دعم واهتمام منهما.