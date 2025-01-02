انطلقت، أمس، فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى يوم 30 يناير 2025م، وأوضحت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنها عقدت ورشاً مكثفة عدة مع أندية دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، لتحديد احتياجاتها وأهدافها الخاصة، إذ ستعمل الرابطة على دعم الأندية لضمان استمرار تحقيق النجاح للاعبين، بما في ذلك تسهيل الانتقالات بين الأندية المحلية.وبينت الرابطة أنه بناءً على القرار الصادر بالسماح لأندية دوري روشن بالتعاقد مع اللاعبين غير السعوديين تحت 21 سنة، فإن الأندية سجلت خلال الفترة الصيفية الماضية 16 لاعباً من أصل 36 مقعداً متاحاً للأندية الـ18 في الدوري، إذ تعاقد 13 نادياً مع لاعب واحد على الأقل، بينما لم تقم خمسة أندية بأي تعاقد، مشيرةً إلى أن الفرصة لا تزال متاحة لبعض الأندية لتعزيز تشكيلاتها بهذه الفئة العمرية.كما كشفت الرابطة أن جميع أندية دوري روشن السعودية قد وصلت للحد الأقصى المسموح بالتعاقد مع اللاعبين الأجانب فوق 21 عاماً بنهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدد بلغ ثمانية لاعبين لكل نادٍ، مؤكدة أنه لا يمكن إبرام تعاقدات جديدة في الفترة الشتوية المقبلة إلا في حال إنهاء عقود لاعبين أو بيع لاعبين مسجلين في القوائم الحالية للفرق المشاركة، مؤكدةً أنها ستتعاون مع الأندية ولجنة الاستدامة المالية على تسهيل تنفيذ رغبات الأندية مع ضرورة امتثال الأندية للسياسات والاشتراطات اللازمة المعمول بها.وعن أبرز النتائج الإيجابية التي حققها دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أوضحت الرابطة أن متوسط أعمار اللاعبين في الدوري قد انخفض من 27.6 عام إلى 26.2 عام، كما بلغ عدد اللاعبين المحليين الذين تم تسجيلهم 115 لاعباً، فيما بلغ عدد اللاعبين المغادرين من المحليين 132 لاعباً؛ بسبب انتهاء عقود أو بيعها وإلغائها، أما اللاعبون الأجانب فقد بلغ عدد من وصل في ملف التعاقدات الجديدة 101 لاعب، مقابل 32 لاعباً غادروا لأسباب نهاية العقد أو بيعه أو إلغائه.