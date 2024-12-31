يحتضن ملعب جابر المبارك الواقع بمدينة «الصليبيخات» في الكويت مباراة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أمام شقيقه عمان المهمة، وذلك ضمن نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 26».فمن خلال القيمة السوقية المالية لنجوم المنتخبين «الأخضر والأحمر» نلاحظ فوارق كبيرة، حيث يتصدر لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير صدارة أغلى لاعبي «الأخضر» بمليوني يورو، بالتساوي مع الظهير الأيمن سلطان الغنام، وفي المرتبة الثالثة يأتي الجناح والقائد سالم الدوسري بقيمة سوقية تصل إلى 1.8 مليون يورو.فيما يأتي في المركز الرابع المدافع حسان تمبكتي بـ 1.7 مليون يورو، فيما يحل المهاجم الشاب مروان الصحفي المُحترف في بيرتشوت البلجيكي في المرتبة الخامسة بـ 1.2 مليون يورو.ووفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» للأرقام والإحصاءات، تُقدر القيمة السوقية الحالية للمنتخب السعودي بنحو 18.85 مليون يورو، وهي ثالث أعلى قيمة على صعيد الدول العربية في آسيا، بعد الإمارات وقطر.وعلى الصعيد ذاته، تبلغ القيمة السوقية للاعبي المنتخب العماني نحو 7.73 مليون يورو، بالمركز السابع عشر آسيويًا، وهي تاسع أعلى قيمة على صعيد الدول العربية في آسيا، بعد الإمارات، قطر، السعودية، الأردن، العراق، فلسطين، البحرين، وسورية.ويعتلي لاعب الوسط صلاح اليحيائي صدارة أغلى لاعبي «الأحمر» بقيمة 500 ألف يورو، بالتساوي مع الجناحين جميل اليحمدي وعبدالرحمن المشيفري، وفي المرتبة الرابعة، يأتي الجناح الأيسر زاهر سليمان بقيمة سوقية تصل إلى 450 ألف يورو، بالتساوي مع قلبي الدفاع عبدالله فواز وأرشد العلوي.