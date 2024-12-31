أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، في حديثه لـ«عكاظ» أن المنتخب جاهز لمواجهة نظيره العماني في نصف نهائي بطولة الخليج، مشيداً بأداء اللاعبين وانطلاقتهم القوية في البطولة. وقال عبدالله الحمدان أدى أداءً جيداً في المباراة الماضية، ووجود عون السلولي عزز الدفاع ما ساعد المهاجمين على التألق. العمل الجماعي عزز دفاعنا بشكل كبير، ومشاركة عون السلولي كانت مفتاحاً لذلك، مما سهّل مهمة المهاجمين.وأضاف: «مروان الصحفي جاهز للمباراة وسأتخذ قراري بشأن مشاركته كأساسي، وسعداء بانضمامه، وهو جاهز لمواجهة عمان».وأشار رينارد إلى أهمية التركيز في هذه المرحلة من البطولة، موضحاً: «نحن في نصف النهائي، المكان الذي نود أن نكون فيه المباراة لن تكون سهلة وعلينا التركيز من أجل الفوز»وشكر رينارد الجماهير السعودية على دعمهم الكبير في المباراة الماضية، قائلاً: «لم أتوقع ذلك الحضور الكبير، وأنا متأكد من حرص اللاعبين على إسعادهم لتحقيق البطولة، ويجب أن يكون مستوانا تصاعدياً من مباراة لأخرى».وفيما يتعلق بجاهزية الفريق، أوضح المدرب: «انطلاقتنا كقوة دفاعية بدأت في الشوط الثاني أمام العراق، إذ واجهنا فريقاً يعتمد على الكرات العرضية والصراعات القوية. الأمر الأصعب في كرة القدم هو تسجيل الأهداف، لكنني أثق بجميع خطوط المنتخب ونعمل لتحسين مستوانا العام»كما أشاد رينارد بجيل اللاعبين الحالي، قائلاً: هذا الجيل رائع، والجميع سيتذكرهم بسبب مونديال 2022. وإن أرادوا ترسيخ أسمائهم، يجب عليهم التتويج بلقب هذه البطولة.من جانبه، أكد عون السلولي، لاعب المنتخب السعودي، جاهزية الفريق لمواجهة عمان، قائلاً: نحن جاهزون لمواجهة عمان وفالنا التوفيق. أشكر الجمهور السعودي على دعمهم المستمر، وبإذن الله نسعدهم في المباراة المقبلة.