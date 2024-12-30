أشاد المحاضر الآسيوي يحيى جابر بأداء المنتخب السعودي أمام شقيقه المنتخب العراقي، في اللقاء الذي جمعهما في الكويت ضمن مباريات دور المجموعات في خليجي 26، إذ فاز الأخضر بـ3 أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وعبدالله الحمدان في الدقيقتين 81 و86، بينما أحرز مهند علي هدف العراق الوحيد في الدقيقة 64. رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني. وقال جابر: «المنتخب تعامل مع اللقاء بأكثر تركيز وانتشار سليم وبالذات في مجريات الشوط الثاني، والتركيز أيضاً في التمريرات والتحركات التكتيكية للاعبين، والقتالية والترابط والتقارب بين خطوط الفريق كفريق وبين اللاعبين، مما ساهم في تضييق المساحات والضغط الجماعي واستثمار المساحات في الهجوم وتغطيتها في الدفاع، إضافة لسرعة الأداء». وأضاف: «أعتقد أن مشاركة اللاعب سالم الدوسري كانت لها فاعلية مهمة مما رفع معنويات المهاجمين واستفادتهم من التمريرات الذكية للاعبي الوسط»، مشيراً إلى أن منتخبنا لا يزال يُعاني من مشكلة كبيرة في خط الدفاع قد تساهم لا قدر الله في خروج الأخضر في المباراة القادمة في حال لم ينتبه الجهاز الفني لهذا الخطر المستمر، ويجب أن يتم العمل عاجلاً بجدية لوضع حلول جذرية لإنهاء المعاناة. ‏