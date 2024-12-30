يعقد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد مؤتمراً صحفياً اليوم (الإثنين)؛ للحديث عن تجهيزات الأخضر لمواجهة المنتخب العُماني غداً (الثلاثاء) الساعة 5:30 مساءً، على ملعب جابر مبارك الحمد الصباح، في دور نصف النهائي من منافسات كأس الخليج 26 بالكويت.من جانب آخر، ينهي مدرب الأخضر رينارد تحضيراته الفنية لمباراة عُمان في دور الأربعة بكأس «خليجي 26» بإجراء مناورة كروية رئيسية سيركز خلالها على تطبيق اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في اللقاء الحاسم، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المهمة، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأخضر إجراء بعض التغييرات الفنية المناسبة، ويعيش لاعبو الأخضر روحاً معنوية عالية خلال التدريبات التي تسبق مواجهة عُمان المرتقبة.موعد مباراة الأخضرالثلاثاء 31/‏/2024/12السعودية × عُمان5:30 مساءً