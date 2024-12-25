يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على نظيره اليمني اليوم (الأربعاء)، الساعة 5:25 مساء، في اللقاء الذي يقام على استاد جابر مبارك الحمد الصباح، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج 26 بالكويت، إذ يحتل المنتخب السعودي المركز الثالث، والمنتخب اليمني المركز الرابع.يدخل المنتخبان السعودي واليمني اللقاء بشعار البحث عن الانتصار بعد تعثرهما في الجولة الأولى، إذ خسر المنتخب السعودي من البحرين 3/2، واليمن خسر من العراق 0/‏1، وتشكل مواجهة السعودية واليمن أهمية كبيرة في مشوار المنتخبين في البطولة، ومن المتوقع أن تشهد إثارة وندية.ويطمح مدرب المنتخب السعودي رينارد في العودة بالأخضر للمسار الصحيح، بدءاً من مواجهة اليمن، واستعادة حظوظه في التأهل لدور الأربعة في البطولة، ومن ثم المنافسة على اللقب الخليجي.وفي نفس المجموعة، يلتقي المنتخبان البحريني والعراقي اليوم (الأربعاء)، الساعة 8:30 مساء، على استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية في كأس «خليجي26»، إذ يحتل المنتخب البحريني المركز الأول برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب العراقي الذي يوجد بالمركز الثاني بثلاث نقاط.ويدخل المنتخبان البحريني والعراقي اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل للدور نصف النهائي. ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بمستوى فني عالٍ من المنتخبين، إذ إن من يحقق الانتصار سيضمن الوصول لدور الأربعة في «خليجي26».موعد المباراتينالسعودية - اليمن5:25 مساءالبحرين - العراق8:30 مساء