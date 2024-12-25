أكد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، أن الوضع ليس جيداً في الأخضر من ناحية المستوى الفني، مبيناً أن الأمر لا يزال بين أيديهم، وأن كرة القدم تتقلّب فيها الأحوال بين أيام صعبة وأخرى سهلة، وهدفنا تحقيق الفوز على المنتخب اليمني وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب الخليجي.وقال رينارد، في المؤتمر الصحفي: «دور المجموعات عبارة عن ثلاث مواجهات، وتبقى المحصلة النهائية أن تتواجد في المركز الأول أو الثاني».وعن تركيز اللاعبين على الأندية أكثر من المنتخب الوطني، قال: «أبلغت اللاعبين بذلك الأمر، لأنه في المنتخب ليس لديك عدد لاعبين أجانب مثل النادي، عندما تأتي للمنتخب يجب أن تلعب من أجل علم بلدك وشعاره، في الأشهر الماضية كان الأمر ليس بالطبيعي، وعلينا مشاهدة أنفسنا في المرآة، والاعتراف أننا لسنا جيدين، وعلينا تغيير الوضع الحالي للأفضل في المرحلة القادمة».وعن رسالته للجماهير السعودية، قال: «رسالتي للجماهير بعدم الاستسلام، ونواصل لتحقيق الطموح والتمسك بالأمل، لدينا مباراتان للتأهل لدور نصف النهائي، وبعد هذه البطولة نركّز على التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وأستطيع تفهّم خيبة الأمل في المباريات الماضية، ولكن أريدهم أن يعرفوا أننا نعمل لتصحيح الوضع للأفضل، وتبقى كرة القدم مثل الحياة، هناك أيام صعبة وأخرى رائعة، ولكن يجب أن نكون أقوياء في الأيام الصعاب».وعن عدم استدعائه لمهاجم فريق الخليج عبدالله آل سالم بعد إصابة فراس البريكان، قال: «أنا مدرب لمدة طويلة في الملاعب، وفي أي مواجهة تخسرها تأتيك أسئلة حول اللاعبين غير المنضمين، وعلينا التركيز بالموجودين ومنحهم الثقة، نملك عبدالله رديف وسالم الدوسري والجميع يستطيع التسجيل، واستطعنا تسجيل هدفين ضد البحرين، ولكن استقبلنا ثلاثة أهداف؛ بسبب الأخطاء الدفاعية؛ لذلك أركز على اللاعبين الموجودين معنا حاليّاً».وأضاف: «لسنا في وضع صعب حتى الآن، عندما تنظر إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 الفرق بيننا وبين المركز الثاني نقطة واحدة، وفي بطولة كأس الخليج الحالية الأمر بأيدينا وتتبقى مباراتان، وأستطيع أن أقول إننا نعمل بأقصى ما يمكن لمعالجة الوضع».وتابع حديثه: «سبق أن ذكرت في سؤال سابق، لدينا مواجهتان، والأمل باقٍ بالميدان، ومررت بنفس الأمر في كأس الخليج 2019 خسرنا المواجهة الأولى أمام الكويت، ولكن تأهلنا إلى المباراة النهائية، وعادة في كرة القدم الأمور تتغيّر بشكل سريع، وجميع الفرق متقاربة في البطولة، وسنعمل على المنافسة على لقب خليجي 26».وحول استدعاء مروان الصحفي رغم عدم مقدرته على المشاركة حالياً في دور المجموعات، وهل لا يوجد لاعب في الدوري السعودي قادر على تعويض غياب اللاعب فراس البريكان، قال: «نمتلك 26 لاعباً، وهذا عدد كبير في القائمة، عندما استدعيت مروان الصحفي لم أعلم بإصابة المهاجم صالح الشهري، وأنا هنا ليس لتقديم الأعذار، نملك الحلول وننتظر المباراتين المقبلتين ثم سنناقش الأمر بعد ذلك».من جهته قال لاعب المنتخب السعودي نواف بوشل الذي تواجد إلى جانب المدرب رينارد في المؤتمر الصحفي: «تركيزنا منصب على مباراة اليمن من أجل تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث».وعن رد اللاعبين حول مَن يقلل من قدرة المنتخب السعودي على تحقيق الكأس الخليجية، قال بوشل: «لن ننظر لما هو خارج الملعب، سنركز داخل المستطيل الأخضر، وهذا دورنا وعقب ذلك لكل حادث حديث».واختتم بوشل حديثه: «حظوظنا لا تزال قائمة وقوية، تبقت لنا مباراتان أمام اليمن والعراق، سنسعى لتحقيق الانتصارين فيها والعبور لدور نصف النهائي في خليجي 26».